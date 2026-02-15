

――――――――――――――――――― 2月16日 (月) ――

◆国内経済

★10-12月期GDP (8:50)

・12月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・12月設備稼働率 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国 (プレジデント・デー) 、中国 (～23日) 、韓国 (～18日) 、台湾 (～20日) 、カナダ、インドネシア (～17日) 、ベトナム (～20日) 、ブラジル (～18日) 市場休場

・ユーロ圏12月鉱工業生産指数 (19:00)

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)

・AIインパクトサミット2026 (インド・ニューデリー、～20日)

◆新規上場、市場変更 など

〇札幌臨床検査センター <9776> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月17日 (火) ――

◆国内経済

・12月第3次産業活動指数 (13:30)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・香港 (～19日）、シンガポール (～18日) 、フィリピン、マレーシア (～18日) 市場休場

・英国1月失業率 (16:00)

・ドイツ1月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・ドイツ2月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏2月ZEW景況感指数 (19:00)

・米国2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

・米国2月NAHB住宅市場指数 (18日0:00)

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会

・イスラム諸国がラマダン入り (～3月19日頃)

【海外決算】

[米]パロ・アルト・ネットワークス /[英]インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ /[欧]メドトロニック



――――――――――――――――――― 2月18日 (水) ――

◆国内経済

★1月貿易収支 (8:50)

・1月訪日外客数 (16:15)

★特別国会召集、第2次高市内閣が発足

◆国際経済ｅｔｃ

・英国1月消費者物価指数 (16:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国11月住宅着工件数 (22:30)

★米国12月住宅着工件数 (22:30)

・米国11月住宅建築許可件数 (22:30)

・米国12月住宅建築許可件数 (22:30)

・米国12月耐久財受注 (22:30)

★米国1月鉱工業生産 (23:15)

・米国1月設備稼働率 (23:15)

・米国1月コンファレンスボード景気先行指数 (19日0:00)

★FOMC議事録 (1月27日～28日開催分、19日4:00)

・米国12月対米証券投資 (19日6:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・国際エネルギー機関 (IEA) 閣僚理事会 (パリ、～19日)

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]アナログ・デバイセズ 、ブッキング・ホールディングス 、ドアダッシュ

◆新規上場、市場変更 など

〇セキュアヴェイル <3042> [東証Ｇ]：札証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 2月19日 (木) ――

◆国内経済

★12月機械受注 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・石川県知事選告示 (3月8日投開票)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏12月経常収支 (18:00)

・ユーロ圏12月建設業生産高 (19:00)

★米国12月貿易収支 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国2月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

・米国12月卸売在庫 (22:30)

・米国1月中古住宅販売成約指数 (20日0:00)

・ユーロ圏2月消費者信頼感 (20日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (20日2:00)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・尹錫悦前韓国大統領に判決

【海外決算】

[米]ウォルマート 、ディア＆カンパニー /[ス]ネスレ/[欧]エアバス

◆新規上場、市場変更 など

〇トランスジェニックグループ <2342> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 2月20日 (金) ――

◆国内経済

★1月全国消費者物価指数 (8:30)

・1月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1月生産者物価指数 (16:00)

・ドイツ2月製造業PMI (17:30)

・ドイツ2月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏2月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏2月サービス業PMI (18:00)

★米国10-12月期GDP (22:30)

★米国12月個人所得 (22:30)

★米国12月個人消費支出 (22:30)

・米国2月製造業PMI (23:45)

・米国2月サービス業PMI (23:45)

・米国2月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (21日0:00)

★米国11月新築住宅販売件数 (21日0:00)

★米国12月新築住宅販売件数 (21日0:00)



――――――――――――――――――― 2月21日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・米アニー賞発表・授賞式



――――――――――――――――――― 2月22日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・竹島の日

◆国際経済ｅｔｃ

・ラオス総選挙



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

