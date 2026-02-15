巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が15日、今年1月からパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。“通算100盗塁”に意欲？を見せた。

長野氏の通算盗塁数は99個。100盗塁に「あと1」で現役引退となったが、それについてファンから「いつか短期間でもいいので現役復帰していただいて、盗塁を1つ成功させ、100盗塁を達成してくれることを夢見ております。まずは3月の引退試合ですかね」という“願望”が寄せられた。

これに「ありがとうございます。あと1個だったんで、ちょっとどこかのタイミングで走りたいなと思いながら。その機会がなかったっすねぇ…」と0盗塁だった昨季を振り返る長野氏。

アシスタントを務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）に「1盗塁のために現役復帰みたいなこと、あるかもしれませんよね」と言われると「やりたいですよね」と応じていた。

3月14日に行われる日本ハムとのオープン戦（東京D）が引退試合となっている長野氏。“100盗塁目”はあるのか、注目だ。