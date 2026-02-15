◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節 C大阪2―0福岡（2026年2月15日 ベスト電器スタジアム）

セレッソ大阪はアーサー・パパス監督（46）が体調不良で福岡戦のベンチに入らず。加えて、先発メンバーに名を連ねていたDF畠中槙之輔（30）がウオーミングアップ中に異常を訴えてメンバー落ちする緊急事態。MF田中駿汰（28）が守備的MFからDFラインに下がってMF香川真司（36）が緊急出場して試合が始まった。

一昨年から4連勝中と福岡を得意としているC大阪は前半19分にFW阪田澪哉（21）の右からのクロスをFW櫻川ソロモン（24）が頭で合わせて先制。44分にはMF柴山昌也（23）のスルーパスで右サイドに抜けた阪田の低いクロスボールをFWチアゴ・アンドラーデ（25）が右足で蹴り込んで2―0とリードを広げ、勝ち点3を積み上げた。

今季チーム初ゴールで移籍後初得点の櫻川は「僕が一番最初にゴールを取りたいと思っていた。ガンバ戦はシュートを1本しか撃てなかったので、しっかりチームのために走って、来た決定機をしっかり決めることができた。阪田からのボールが良かったので頭で当てるだけでした」と笑顔で振り返った。

C大阪はGK中村航輔（30）がJリーグに復帰して初先発。2試合連続の90分無失点に導いた。昨年5月に1回だけ（2―0福岡、0―0浦和）あった記録を開幕2試合であっさり達成した。ナポリHCも「2試合連続クリーンシートは凄くよかった。ボス（パパス監督）がいない中で選手全員、特にベテラン選手のリーダーシップが素晴らしくクラブとして大きな成長になる」と手応えの大きな1勝だったことを強調していた。