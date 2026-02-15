カブスの今永昇太投手が日本時間15日、キャンプでライブBPに登板。鈴木誠也選手ら打者3人(5打席)を相手に被安打1、被本塁打1、3奪三振で投球を終えました。

今キャンプ初のライブBPに臨んだ今永投手。登板では同じカブスの鈴木選手と2度対戦し、1打席目は1ボールから82マイル(約132キロ)のスライダーを左中間へ運ばれ、特大本塁打を被弾します。しかし、2打席目はカウント1ボール2ストライクから83マイル(約134キロ)のスプリットで空振り三振を奪い、リベンジを果たしました。

鈴木選手以外の打者に対しては最速93マイル(約150キロ)の直球で押し込み、スライダーやスプリット、縦カーブを交えて完璧に抑える投球を見せました。

登板後、今永投手は自身の球速について「自分では(ボールの)曲がりとかしか見ていなかったのでわからなかったですけど、それぐらいの体は作ってきたので、初めてにしては良かったですね」と納得のコメント。

1度目の対戦で鈴木選手に被弾したスライダーについては「ゾーンに残ってしまうというか、落ちないスライダーだった。ああいうのを無くしていって、あそこで空振りやファールが取れるような、そういう変化にしたいなと思いますね」と課題を口にしました。

その後の2度目の対決では、鈴木選手を空振り三振に仕留めた今永投手。「リベンジっていうんですかね(笑)」と笑みを見せつつ「投手の性格としては、ホームランを打たれたらやっぱり次は絶対抑えたい、悔しいという気持ちがあった。2打席目はしっかりといい球を制球できて良かったです」と対決を振り返りました。