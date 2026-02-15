「ボクシング・８回戦」（１５日、住吉スポーツセンター）

ＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦のアンダーカードでスーパーバンタム級８回戦が行われ、日本同級１０位の辰吉寿以輝（２９）＝大阪帝拳＝が１-０（７７-７５、７６-７６×２）の判定で、現在は日本ランクから外れている２１年西部日本スーパーフライ級新人王の山内翔貴（２６）＝本田フィットネス＝と引き分けた。

元ＷＢＣ世界バンタム級王者・辰吉丈一郎の次男である寿以輝は、昨年６月にアリエル・アンティマロ（フィリピン）に判定勝ちして以来、８カ月ぶりの実戦。１７５センチの長身の相手に初回終盤に右ストレートをたたき込まれるなど序盤はリズムに乗ることができなかった。３回に左フック、５回に連打で挽回してポイントでも追い上げたが、ジャッジ２人が同点として、引き分けに終わった。「ドローはドロー。倒さない自分が悪いです。思った以上に相手の距離が遠かった」と結果を受け入れた。猛攻に出た終盤は「ポイントは考えていなかった。倒しにいくことしか考えていなかった」と話した。

快勝すれば、次戦でタイトル戦に進む方針だった。「今日の内容では何とも。でも、僕は決まった試合をやるだけなんで」と寿以輝。大阪帝拳・吉井寛会長は「（スーパーバンタム級の）王座に動きがあり、ありがたいことにラブコールもある。本人と話をしていきたい。引き分けじゃ言いにくい」と今後について説明した。

リングサイドで見守った父・丈一郎は「しょうがない。（判定は勝ちで）問題ないやろ（と思った）」と試合を振り返る。そして「倒さんからこういうことになる。ＫＯにこだわらない、白黒はっきりさせないとこうなる」と指摘し、思うような展開に持ち込めなかったことには「練習が足らんということ」と厳しかった。戦い方についても「そもそも左が少なすぎる。頭ももっと振らんと。言いたいことはあるっちゃあるけど、一緒に練習しているわけじゃないので」ともどかしい思いをはき出した。