とうあ、美脚＆デコルテ全開 淡色オフショルコーデで神秘オーラ纏う「天使みたいじゃないですか？」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】モデルのとうあが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】23歳人気YouTuber「天使みたい」美脚＆デコルテ全開の神秘的コーデ
とうあは、木綿素材のオフショルダートップス、ショートパンツ、レッグカバーを合わせたスタイリングで、美しいデコルテやスラリと伸びた脚を披露。金のカーリーヘアに繊細なレースが施された淡いカラーでまとめたコーディネートで、神秘的なオーラを纏っていた。トークパートでとうあは「天使みたいじゃないですか？」と笑顔を見せていた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆とうあ、デコルテ＆美脚開放の“天使風”コーデ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
