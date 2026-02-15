“日本一強いアナウンサー”の美女、キュート＆クールなコーデが透明感バツグン「なんか大人っぽい！」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が、15日までにインスタグラムを更新。透明感あふれるプロフィール写真を披露すると、ファンからは称賛の声が集まった。
【別カット】純白のシースルー衣装も披露（ほか4枚）
堀江が「profile」と投稿したのは複数のソロショット。写真には黒のタートルネックのニットや淡いピンクのカットソー、さらに白シースルーのトップスを着た姿が収められている。
彼女のプロフィール写真にファンからは「なんか大人っぽい！」「やっぱしかわゆい」「凄く素敵です」などの反響が寄せられている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
