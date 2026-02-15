ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛(21)が15日、スロープスタイルに出場する。



ビッグエアの表彰台では感涙する村瀬の隣で笑顔を見せ「イチバーン」と祝福していたニュージーランドのゾイ・サドフスキシノット(24)も注目を集めた。ゾイは2022年、北京五輪のスロープスタイルで金メダルを獲得している。2025年、スイスのエンガディンで開催された世界選手権でも村瀬、岩渕麗楽(24)を抑えて優勝している強力なライバルだ。



ゾイは日本にも訪れたことがあり、2021年にはスノーボードのメーカーであるバートンの仕事で北海道に。インスタグラムに「711のトライアングルはなかなかよかった…メープルとバターのパンケーキもよかった」とコメントし、パンケーキの画像を掲載。パンケーキをこねこねしてマーガリンを全体にまんべんなく広げる“あるある”行為も見せていた。ほかにも「ひぐま」でラーメンを食べる様子なども掲載している。なお、「トライアングル」はおにぎりを指すとみられる。



（よろず～ニュース編集部）