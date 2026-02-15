〈「月の稼ぎは300万円」「おいしい仕事」女性を次々と“風俗漬け”にして荒稼ぎ…ナンパ経験すらない“高学歴エリート男性”が「違法スカウト」にハマったワケ〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

写真はイメージ ©moonmoon/イメージマート

メンバーに対する凄惨なリンチが明るみに

ナチュラルは、事務所や拠点を構えておらず、構成するメンバーも一部を除いてほとんど分かっていない。警察でさえ詳細を把握できていない、謎が多い組織である。確実に言えることは、約2000人のメンバーを抱える国内最大のスカウト組織であり、北海道から沖縄まで全国ほぼすべての繁華街で風俗店などに女性を紹介するルートを持っているということだ。

その強固な組織性と、時に見せる凶暴性から、他のスカウトグループとは一線を画す存在だと言われてきた。内部統制も徹底していて、情報はいっさい外に漏らさない、いわゆる秘密結社的な要素も持ち合わせている。また過去には、メンバーに対する凄惨なリンチが明るみになったこともある。

ナチュラルの組織内の雰囲気を知る意味からも、まずその経緯に触れておきたい。

「被害者を全裸にして…」組織のカネの一部を使い込んだメンバーを3時間近く暴行

事件は、2023年2月に起きた。

幹部の秘書的な仕事をする「幹部補佐」という立場にあった30代のあるメンバーが、組織のカネの一部を使い込み、また内部規則で禁止されている別メンバーから借金をしていたことが発覚する。ここから制裁という名のリンチが始まった。

上司にあたる幹部は激怒し、このメンバーを歌舞伎町のマンションに呼び出した。そこは若いスカウトが集団で寝起きしている、寮として使われている部屋だった。

仲間とともにここで3時間近く暴行を加え、その際フライパンや棒で何度も殴りつけ、あげく体に油をかけて火をつけようとしたという。さらにおぞましいのが、被害者を全裸にして男性器を模した性玩具（ディルド）を肛門に挿入し、その様子をスマートフォンで撮影していたのである。暴行を主導した幹部の男は「おい、気持ちいいと言え！」と怒鳴っていたという。

被害者の男性を民泊施設で約1週間監禁した理由

さらに、部下に監視させ、被害者の男性を民泊施設で約1週間監禁していた。顔などの傷が目立たなくなるまで隔離し、リンチを加えたことが外部に漏れないようにしていたのである。

結果的には、被害者の男性は解放された後に警察に駆け込み、関与した十数人が逮捕された。男性は顔などに重傷を負い、精神的ダメージも大きく、いまもそのトラウマが残っているという。

事件に関わったナチュラルの幹部側はこのとき、警察が本格的に動き出す前に男性に示談金として4000万円を渡していたことが分かっている。何とか被害者を思いとどまらせ、組織に残るよう説得しようとしていたという。暴力とカネでメンバーを支配しようとする組織の性質が垣間見える。

現場で暴行を主導した幹部には、一審で懲役6年の実刑判決が下された。

「お前、バックレてんじゃねえぞ！」

2025年6月19日にも、その凶暴さを示す事件が発生している。

この日、ナチュラルの若いメンバーAが私用で滞在していたフィリピンから一人で帰国した。税関を抜け、羽田空港第3ターミナルの到着ロビーに出たところで、男たちが待ち構えていたかのように早足で近寄り、取り囲んだ。いずれも体格のいい者ばかりで、総勢4人である。

「おう、久しぶりじゃん」

「いやいや、どうしたんですか」

「お前、バックレてんじゃねえぞ！」

騒ぎにならないよう周囲に気を遣いながらも、男の一人がドスのきいた低い声で威圧する。別の男があっという間にスーツケースを奪い取り、Aの腰のあたりをガッチリと摑んだ。

「スマホどこなの？ 早く出せや」

Aが2台のスマートフォンを差し出すと、中を確認しはじめた。このうちの1台はナチュラルの『業務用』で、組織内の連絡用アプリも入っているものだ。

「とりあえず移動するから、早く乗れ」

Aはちらりと周りを見まわしたが、異変に気づく者はおらず、黙って従うほかなかった。男たちの先導で、路上に停められていた黒い高級ワンボックスカーの後部座席に押し込められた。その時だった。

「おまわりさん、やばい。助けて」制服姿の警察官が声をかけたが…

「ちょっといいですか？」

夜間、空港内をパトロールし、不審な車両などが停まっていないか確認していた制服姿の警察官が声をかけてきたのだ。

「おまわりさん、やばい。助けて」

後部座席のスライドドアが開き、中にいたAがこわばった顔で降りてきた。警察官が状況を確認しようとしている間に、ワゴン車は急発進する。そして追跡する間もなく走り去った。

警視庁は、防犯カメラの映像などからワゴン車や逃げた人物の特定を進め、5ヵ月後の11月になって4人のうち3人を監禁などの疑いで逮捕した。Aについては、ほかのメンバーから「あいつは組織を離れて独立するという噂がある」「海外に行って、クスリをやっているようだ」などという密告が本社にあったという。

本人がいくら否定しても、こうした情報があれば徹底的に詰められることになる。

運営実態はいまだ未解明

先に触れたように、警察当局はナチュラルについて、「匿名・流動型犯罪グループ＝通称トクリュウ」の1つと位置づけて、情報収集や上層部の摘発に向けた捜査を長期間にわたって進めている。

ただ、別の大規模なスカウト集団「アクセス」については代表や幹部が逮捕・起訴されて、組織は事実上壊滅に追い込まれたが、ナチュラルの組織運営の詳しい実態についてもほとんど明らかになっていない。

スカウト業界に詳しい人物は、こう話す。

「構成員の数や得ている収益から見ても、ナチュラルが最強のスカウト組織であることは間違いないやろうね。通常、スカウトグループの捜査は警視庁だと生活安全部の保安課などが担当するんやけど、ナチュラルについては、かつての組対、いまの暴力団対策課が中心になって捜査しとる。それだけ反社の色あいが濃いということやね。

メンバーへの締め付けは、ある意味でヤクザ以上に厳しいと言われる。捜査への対策や情報管理を、異常なまでに徹底しているところも大きな特徴やね」

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））