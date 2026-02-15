『鉄鍋のジャン！』主人公・醤役は戸谷菊之介「原作まんまやります。ビックリするくらい」 長谷川育美、天崎滉平、津田健次郎も出演
テレビアニメ『鉄鍋のジャン！』の主人公・秋山醤（※醤＝旧字）の声を戸谷菊之介が演じることが発表された。そのほかメイン声優は、長谷川育美、天崎滉平（※崎＝たつさき）、津田健次郎が務める。あわせて、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。
【画像】作画いい！ジャンたちキャラクタービジュアル
戸谷が醤の特徴的な声を演じるほか、長谷川はジャンと真逆のヒロイン・五番町霧子役、天崎は醤の唯一の理解者・小此木タカオ役、さらには津田が本作で真骨頂とも言える特徴的なナレーションを響かせる。
ティザービジュアル、ティザーPVでは、狂気に満ちた主人公・醤が躍動感たっぷりに描かれた。あわせてキャラクター設定も公開された。
また、原作で描かれた魅惑の中華料理を再現すべく、中華料理界のコーディネーターとして活躍中の佐藤貴子氏が、本作の料理監修・コーディネートを担当。また話題の料理研究家・樋口直哉を調理科学監修に招き、さらには佐藤の経験と人脈を元に、日本を代表する中華料理人たちが”完全再現?!”を目指し大集結した。
■メインキャストコメント
＜秋山醤役：戸谷菊之介＞
おいおいおいおいおいおい!!!この作品本当にアニメ化できるのか!?と思われた方も多いと思いますが、本当にアニメ化します!!!!！！原作ファンの皆さん、安心してください。原作まんまやります。ビックリするくらい。ジャンの作る秋山の料理みたいに、驚きと技術とこだわりが詰まったアニメ作品になっています!!!ぜひ放送をお楽しみに!!!
【キャラクター設定】
「五番町飯店」に突然現れた謎の中華料理人。その正体は、「中華の覇王」と呼ばれた伝説の料理人・秋山階一郎の孫。幼い頃から祖父に中華料理のいろはを厳しく叩き込まれたため、16歳にして中華料理の腕は超一流。「料理は勝負」がモットーで、相手に勝つためならばどんな手をも使う。
＜五番町霧子役：長谷川育美＞
五番町霧子を演じます、長谷川育美です！ついに声優解禁となりましたね！ここからどんどん情報が解禁されていくと思うと、とても楽しみです。本作は、アフレコ現場でその場にいたキャストたちのツッコミが止まらないような、終始ワクワク、そしてわちゃわちゃ賑やかな雰囲気の作品です！そんな本作を、一刻も早く皆さんにお届けしたくて仕方がありません！絶対にお見逃しなく!
【キャラクター設定】
「五番町飯店」の跡取り娘。将来のために見習いとして厨房で働いているが、料理の腕前はすでに一流。「料理は心」をモットーに、得意の飾り切りをあしらった料理で客に感動を与える。料理人としてのプライドは誰よりも高く、粗暴なジャンと何度もぶつかる。
＜小此木タカオ役：天崎滉平＞
小此木くん役は…天崎滉平でした！この作品は、「この漫画のどの部分をアニメ化するの !?」と驚くような作品です。でも、だからこそこのままアニメ化することでしか得られない、魅力的なシーンがたくさん詰まっています。原作を知っている方々は、ぜひ楽しみにお待ちください。そして！アニメから本作を知ってくださる皆さんも、相当面白い作品になっていますので、ぜひご期待ください！皆さん、お楽しみに！
【キャラクター設定】
「五番町飯店」で見習いとして働く少年。料理の腕は半人前で、皿洗いや雑用ばかりの毎日を送る。先輩たちからいじめられても落ち込まず、口の悪いジャンともすぐに仲良くなるなど、穏やかで優しい性格の持ち主。ジャン、キリコと同い年の16歳。
■監修コメント
＜料理監修・コーディネート：佐藤貴子＞
アニメ化のお話を受け、私が中国料理の技や食材に魅了された90年代と同じ高揚感が蘇りました。同時に思い出されたのは、原作の監修者であり、たびたび一緒に円卓を囲ませていただいたおやまけいこ先生です。そこで作中の料理再現は、先生と親交があり、当時マンガの愛読者だった中国料理人を中心に依頼しました。第一線で活躍するプロの鉄鍋さばき、指の動きを映像に収め、その熱量をアニメに描き起こしています。30年の時を経て、日本で多様な中国料理が楽しまれるようになった今、本作が中国料理の奥深い魅力をあらためて伝えるきっかけとなればうれしいです。
＜調理科学監修：樋口直哉＞
鉄鍋のジャンの原作にはフランス料理の技法が登場したり、中国料理に日本の食材を取り入れたりと90年代中国料理界の勢いを感じます。連載当時、調理科学的な記述を取り入れた先見性に驚きますし、それが今もなおこの作品が色褪せない理由の一つでもあるでしょう。30年を経た今、新しい命が吹き込まれるジャンたちの狂気を感じる熱い料理と、それを裏付ける冷静な解説台詞が楽しみです。（個人的な推しキャラは大谷日堂です）
■料理再現協力レストラン
・赤坂 四川飯店
・赤坂璃宮 銀座店
・神田 雲林
・山西亭
・ジャヌ東京 虎景軒
・中国意境菜 白燕
・中国菜 漢〜Kan〜
・なかの中華！Sai
・南方中華料理 南三
・西麻布 香宮
・瞎虎餐廳 BLINDTIGER
