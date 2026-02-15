第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、鶏肉鴨肉専門店「鳥藤」の鶏肉を使った料理を紹介し、「世界一美味しい鶏肉」と絶賛しています。



【写真を見る】【 花田虎上 】 「世界一美味しい鶏肉」 鳥藤の鶏肉で鍋とスープを堪能 「鶏の旨みが違う！」





2月12日の夕食には鶏鍋を楽しんだ花田さん。「鶏だしに骨付きぶつ切りもも肉を入れたもので、どちらも鳥藤のものです」と説明し、「鶏の旨みが違う！」と鳥藤の鶏肉の味わいを高く評価しています。ブログに掲載された写真には、白菜や豆腐、厚揚げなどが入った湯気の立つ鍋が映っており、家庭的で温かな食卓の様子が伝わってきます。







また、「世界一美味しい鶏肉は鳥藤だと私は思います」とコメント。笑顔で鍋から具材を取り分ける花田さんの様子も投稿されており、食事を楽しむ姿が印象的です。







翌13日の朝食では、前日の「鶏鍋のスープ」を活用。納豆、ブロッコリー、生卵、五目煮と共に朝食として楽しんだことを報告しています。「鶏のスープがうまい 出汁がたんまり出ていてご飯によく合いました」とコメントしており、鶏だしの旨味が翌日まで持続していることを伝えています。







朝食の写真には、具だくさんのスープや副菜として用意されたブロッコリーや卵などが映っており、バランスの良い食事内容であることがうかがえます。







穏やかな表情で朝食を楽しむ花田さんの写真も投稿されており、美味しい鶏スープを堪能している様子が見て取れます。







この投稿に、「鳥藤さんの鶏のお出汁と骨付きぶつ切りのもも肉で作るお鍋は究極の鶏鍋ですね」「鶏肉好きなので 骨付き もも肉 出汁が出て お肉も やわらかいでしょうね」「世界一美味しい鶏肉〜〜食べてみたいですよ」「昨夜の鶏鍋のスープ、味が染みてお出しも効いて旨みが、いっぱいですね」「鶏鍋のスープ〜朝からシミシミで最高ですね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】