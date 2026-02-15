「なんてパスだ」「デ・ブライネだろ」英古豪28歳日本人の超絶クロスに現地ファン衝撃！「サッカー史上最高のアシストの一つ」
森下龍矢と大橋祐紀と所属するブラックバーンは現地２月14日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第32節で斉藤光毅を擁するQPRと敵地で対戦。３−１で勝利した。
このゲームで２ゴールに絡む活躍を見せたのが森下だった。スコアレスの21分、右サイドボールを受けると、相手DFを股抜きでかわしてゴール前にアーリークロスを供給。味方のゴールをお膳立てする。
さらに、２−１で迎えた50分には、ボックス内で右からのクロスに反応してヘディングシュートを叩き込んだ。
特に先制点をアシストした絶妙クロスには、ブラックバーンのファンから多くの称賛が集まっており、SNS上では以下のような声が上がっている。
「サッカー史上最高のアシストの一つ」
「信じられないほどすごい」
「並外れている」
「デ・ブライネだろ」
「ファンタスティックなお膳立て」
「なんてパスだ」
「完璧だ」
「また彼がゴールを生み出した」
28歳の日本人MFはこれで今季のリーグ戦23試合の出場で、２ゴール・４アシストとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森下龍矢の絶妙アシスト＆ヘッド弾！
【動画】森下龍矢の絶妙アシスト＆ヘッド弾！