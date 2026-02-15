「バレンタインに帰宅したら」くらげ・渡辺翔太の妻が再現したものに「素敵な奥様」「ほんまの優勝やな」
お笑いコンビ・くらげのくらげ・渡辺翔太さんは2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。「バレンタインに帰宅したら」妻が用意してくれていたものを披露しました。
【写真】くらげ・渡辺翔太の妻が再現したモノ！
「バレンタインに帰宅したら」渡辺さんは「バレンタインに帰宅したら、妻が美女と野獣の『ひとりぼっちの晩餐会』を再現してくれました！！！ 僕は美女と野獣に出てくるろうそくのルミエールが大好きなので本当に嬉しいです」とつづり、1枚の写真を載せています。ディズニーのアニメーション映画『美女と野獣』の晩餐会の場面が映し出されたテレビ前のテーブルには、妻手作りの料理とデザート、バレンタインのチョコレートなどが並んでいます。
この投稿にコメントでは「素敵な奥様ですね」「家で再演できるの ほんまの優勝やな」「奥様凄いですね！ 豪華で美味しそう〜〜」などの声が寄せられています。
「誕生日に帰宅したら」2025年8月の投稿では、「誕生日に帰宅したら妻が夏祭りを開催してくれてた！ ありがとう！」とつづり、妻が用意してくれていた“夏祭り”の写真を投稿している渡辺さん。壁一面が賑やかに飾られ、ビールのおつまみやチョコバナナまで並んでいます。ファンからは「奥様可愛過ぎる＆愛され過ぎてる」「どんなものより記憶に残る素敵なプレゼントですね！」「え、なに 最高の奥様」「泣けるぜ」「愛.....」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
