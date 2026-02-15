牡羊座・女性の運勢

「もっとできるようになりたくないのか」。人からそう強くうながされるようなイメージのとき。ここ最近、継続的に周囲の人から前向きな刺激を受け、牡羊座の意識は変わり始めています。が、まだまだ自分のなかで踏みきれない部分があり、そこをダイレクトに指摘されるような展開があるのかも。「まったくその通り」とは思うものの、即素直に受け入れるのは難しく、とっさに反発してしまうことも。ただ、牡羊座のやる気はじわじわですが確実に高まっています。不安がらず、自分を信じましょう。家族との時間や日常生活は楽しめるときなので、エネルギー充電には楽しい集まりを設けるのも効果的かも。

牡羊座・男性の運勢

強力な対人関係の波はそろそろ終盤に。が、ここで誰かからいっそう強い刺激を受け、自分自身のこだわりや自分で決めた限界について「それでいいのか」と聞かれたような気持ちになるかも。ちょっと痛いところを突かれ、いったんは反発してしまうこともありそうですが、実際の牡羊座は確実に変化、進化に進んでいます。動揺してもOK、でも自分のペースで進めば大丈夫ですよ。ここからは日常生活や家族との縁がパワーアップしてきます。楽しい時間を過ごしてチャージしてください。