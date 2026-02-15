牡牛座・女性の運勢

何か社会面を通じて「はっきり言われた！」と感じる展開があるかもです。最近の牡牛座はこれからの自分を変えていく意識＆挑戦心を高めていっているところですが、「決定的にそうしなければならない、と感じる何か」がここで起こるのでしょう。やらなくてすむならそのほうがいい…という気持ちもまだあったなら、結構強く吹っきれるはず。ただ少しショックを受ける可能性もあるので、その場合は同時に高まってきている対人運が癒してくれるでしょう。いまは親しい相手との交流が増えるとき。リラックスして話すことで元気が復活します。ただ、愚痴っちゃわないように。それでは解決しませんから。

牡牛座・男性の運勢

社会面での展開や誰かの発言にいっそう刺激を受け、自分がここまで試みている社会面＆日常面での挑戦は不可欠なものだと悟るタイミングかも。それ自体はやはり大変なことなので、「やらないですむなら…」という気持ちも多少はあったでしょう。が、「そういうことはありえないな」と理解する雰囲気です。ただ、そうはわかっていてもいったんは反発したくなる可能性も。いまは親しい相手との交流も増える時期なので、一度リラックスに努め、そのうえで改めて前を向きましょう。大丈夫です。もう覚悟は決まっていると思いますよ。