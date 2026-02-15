双子座・女性の運勢

「ここがいまの自分のネックだ」と思えるポイントが、自分のなかで明らかになるとき。弱点というか過度のこだわりというか…「いつもここで引っかかる！」みたいな箇所かな。ただ、より明確になっただけで双子座はすでにそこを変えようと行動してきています。これまでと何も変わりません。いっそう力強く進んでいくだけです。仕事方面は再び活性化し、楽しい案件や出会いが起こりやすいでしょう。対人関係にも新たな兆しが。今後のキーマンになる誰かが登場してくるかもしれないですね。

双子座・男性の運勢

自分が集中して取り組むべき自分自身の問題が、改めて明確に浮かび上がるとき。たぶんその存在にはすでに気づいていて、「いつもここで引っかかるんだよな」と思っていると思います。で、その改定や解消のために、具体的な行動もしてきているはず。だから方針は変えなくて大丈夫。ただストレスがかかるので、ご自愛も忘れずに。ここからはしばらく社会面が華やかで楽しい時期に。リラックスして取り組めます。対人関係では新展開が。今後の変化のカギを握る誰かが登場してくる＆はっきりしてきそうです。