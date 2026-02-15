蟹座・女性の運勢

思っている以上に、自分のなかには強い信念ややる気が宿っている。それを強く自覚するとき。もちろんそのつもりでここまでやってきていますが、でもどこかでまだまだ挑戦を躊躇する気持ちはあったのでしょう。が、今週誰かから思いがけない指摘をされ、それに対して反発心を覚えることで自分の本心がわかるのかも。「たいしてやる気ないでしょう？」「あるよ！」みたいな。相手は悪気ありませんが、結果としてその思いを引き出してくれる存在ですね。イラっとしてもそこはスルーして。気づいた部分が大事。ここからは自分の考えをまとめるにはいい時期です。自分に対しリラックスし正直に。仕事面ではいよいよ大きな役目が回ってくるかも。

蟹座・男性の運勢

