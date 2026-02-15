獅子座・女性の運勢

パートナーや親友など、自分にとって特別な存在から、仕事＆社会面のことに関して鋭い指摘を受けそう。自分から見れば「それは仕方がないこと」として受け入れている内容に対し、「なぜ変えようとしないのか？」と正面から言われるような。「その通りだ」と思いつつ、とっさに反発してしまいそうですが、この展開は獅子座の変化への意識を加速させるでしょう。自分が漠然と考えてきたテーマに対し、より真剣に向き合い始めるタイミングです。ただずっとストレスが強い時期が続いているぶん、いまは少しリラックス推奨でもあります。懐かしい友達に会う＆マッサージなどもぜひ。

獅子座・男性の運勢

大事な相手からの鋭い指摘で、改めていま自分がいる仕事上の状況に対し「もっと挑戦していく意識を持たなくては」と感じるとき。これまでもその気持ち自体はあったでしょうが、ここからついに本気になるのでしょう。指摘が正しすぎて、いったんは反発してしまいそうですが、獅子座をあるべき方向に押し出す力があるのは確かです。より本気になって、前向きにとらえましょう。ただ、少し緊張感の強い時期が続いたぶん、少しリラックスに努めてもいいのかも。体のケアや親しい人に会うなどの行動はちょうどいいかも。