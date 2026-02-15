乙女座・女性の運勢

社会面での展開が、乙女座の既存の考え方を鋭く揺さぶってきそうなとき。ここしばらく社会面は一気に活性化し、乙女座自身も挑戦意識が必要だとは気づいているはず。が、いまは「自分がこだわっていることが、実は成長を妨げている？」と明らかにされる感じで、思わずいったんは反発してしまうかもです。…とはいえ、この経験を通じ乙女座はいっそう本気になるのでしょうね。いいと思いますが結構ストレスはかかるので、いまは親しい相手と十分話して心身をリラックスさせる時間もしっかり確保してください。意見交換で心はだいぶ整理されます。何か家族関係で、より責任が明確になる展開もありえるかな。気を引き締めて対応を。

乙女座・男性の運勢

まだまだ活性化中の乙女座の社会運。ただ今週はいっそうインパクトのある週で、何かそこで起こる展開＆誰かの言動が、乙女座が長く重要視してきた考え方を揺さぶってきそう。間接的に「今後自分を成長させていきたいなら、こういうことにこだわっていてはいけないのでは？」と強く思わせるのかも。思わず反発してしまう可能性もありますが、深いところに響く何かです。乙女座の挑戦への本気度は上がるはず。ただストレスのかかる時期ではあるので、親しい相手との対話を増やし、心のガス抜きをしましょう。家族関係などでは新たな責任、役割が回ってきやすいかも。いよいよ来たなという感じかな。