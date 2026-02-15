天秤座・女性の運勢

「自分の現実面の壁は何か」がはっきりするタイミング。新たな目標を持ち＆模索し、非常に意欲的に頑張ってきている現在の天秤座。その過程を通じて、改めて自分が求めることも明確になっているでしょう。で、だからこそ「何がその障害なのか」も具体的にわかるのがいまかな。何か、天秤座の価値観に異を唱える存在が身近にいるか、そういう常識がはびこっているのかも。イラっとしそうですが、今後すべきことが見えたのは利点のはず。おそらくパートナーは助け合える存在です。長期的な視点をもって協力し合いましょう。社会面は楽しい時期。親しみのあるジャンルで活躍できるかな。

天秤座・男性の運勢

自分自身の当面の問題、隠れたテーマがはっきりと浮かび上がるとき。現在の天秤座は自分を変え、新しいことに挑戦していく意欲がとても強く、実際に行動に移してもいます。が、そんな天秤座に対し意見する＆異を唱え障害となる存在やできごとがいるのでしょう。いままでもうっすらわかっていたけれど、ここで明確になり「より、どういうことが必要か」も見えてきます。イラっとさせられるときですが、大事なのはそこですよ。同時にパートナーは何か強い意識を持ち始めているよう。協力し合い、強いタッグが組める状態です。社会面は興味深い展開が多そう。リラックスして取り組めるでしょう。