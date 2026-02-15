蠍座・女性の運勢

何か家の状況や家族関係をテーマにしたことについて、パートナー（もしくは親友など大事な誰か）と意見が対立しそうです。蠍座は変化や挑戦の必要性を強く感じていますが、まだ相手はそれがわからないのかも。価値観の差を実感するでしょう。ただこれが明確になったことで状況はまた動き始めます。対立自体より、「これから具体的にどうするか」を考えて。いまは前向きな案が浮かびやすい冴えた時期なので、自分のなかに制限を設けず自由に考えてみましょう。社会面では新展開がありそう。いまやってくる役割は重要です。健康面にもより気をつかうように。

蠍座・男性の運勢

パートナーを筆頭とする大事な相手と意見の対立がありそうです。テーマは家族関係やこれからの日常に関することで、蠍座はそこに今後大きな挑戦や変化が必要なことをもう受け入れています。が、相手はまだそうじゃなく価値観に相違があるのでしょう。ただ、この対立が相手にもたらす影響も大きいので、対立自体は問題ではありません。今後具体的に自分は何をしていくべきか、考えるのはここかな。いまの蠍座は冴えが増し肯定的に考えられるはず。自由にいろいろな可能性を追ってみましょう。社会面は責任が回ってくるとき。それも必要なものです。どうぞ受け入れて。健康面は注意が必要。検診などは確実に。