射手座・女性の運勢

自分の働き方、いまの仕事の状況について「変えなくてはならないのはここだ」というポイントが明確にわかる重要なタイミング。射手座はここ最近の出会いや展開を経て、「自分はどういうふうに新しくなっていくべきか」を積極的に模索してきたはず。そのなかで見えてきた答えがあり、ただその答えは現実の仕事の状況には受け入れにくい価値観なのでしょう。具体的に誰かに「それは無理」といわれることもありえます。ただ、いまは焦点を合わせたことが大事。結果、射手座の意志もいっそう明確になっていきそうです。また緊張する時期が長く続いているので、そろそろゆっくりする時間も設けて。家族とのくつろぎタイム、心身のケアにはおおいに癒されそう。

射手座・男性の運勢

いまの自分の仕事の状況に対し、変えるべきポイントがはっきりするとき。最近の射手座は新たな展開や出会いから刺激を受け、挑戦への意識を高めてきているところです。実際に行動も起こしつつあるのでしょう。が、それに対し何から反発を受けるなどして、「変えるべきはこの価値観、考え方だ」とわかるのかも。イラっとしそうですが、いまはわかったという部分が重要です。実際ここからの射手座は重要な覚悟を決めていきそう。冴えた時期ですが、ストレスも強いので、家族と過ごす＆リラクゼーションに努めるなどして、自分ケアも忘れずに。