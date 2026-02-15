山羊座・女性の運勢

現在、社会面で新たな何かを切り開くため、挑戦を意識している山羊座ですが、実はその挑戦のカギが自分自身の長い好み、価値観を変えることにあるのだと気づくのが今週かも。「そうすることが必要なのはわかる、でも…」とストレスを感じそう。が、意識したことは重要で、実際にその状況や思いは変化していきそうです。無理せず自分のペースでいきましょう。いまはパートナーを含め親しい人との対話も増えるときなので、いろいろ話してリラックスに努めて。家族関係など、プライベート方面は転機の時期。覚悟を決めるべき展開があるかも。

山羊座・男性の運勢

これからの自分自身や状況を変えていくカギは、自分の価値観にある。そんな重要なことに気づき、ストレスを感じそうなタイミングです。いまの山羊座は主に社会面を中心に、大きな変化や挑戦を受けいれる準備を進めてきたはず。おおいに意欲的ではありますが、求める変化を成し遂げるには「自分自身が変わらなくてはならない」とわかる感じでしょう。状況はこの先も動いていくので、実際にその方向に向かうと思います。まずは自分のペースで進むこと。パートナーや親しい人たちとのかかわりも楽しい時期なので、そこで心身をケアしリラックスを得て。家族関係や家に関しては転機が訪れそう。