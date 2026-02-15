水瓶座・女性の運勢

何か家族関係や、日常生活にかかわる部分で非常に気になる展開がありそう。背景として、ここしばらくで水瓶座の意識は大きく変わり、より積極的に挑戦していきたい気持ちが強まっているのでしょう。が、そんな前向きな水瓶座に対し、プライベートな領域はまったく違う価値観を押しつけてくるのかも（「そんなこといいから、こっちを優先して」とか）。思わずイラっとしてしまいそうですが、「変わりたいのなら、こういう状況を変えなくてはいけないのだ」と悟れたことが現在の利点です。ここからは考えを共有できる誰かも出てくるよう。引き続き前向きにいきましょう。ちなみに社会運も上昇中。楽しくお得な経験が増えそうです。

水瓶座・男性の運勢

家族関係や日常のスタイルのなかに、何か自分の挑戦を阻む要素があることに気づきそうな重要なタイミング。過去の経緯を経て、自分や状況を変えていく意欲が強いいまの水瓶座ですが、家族やその状況はそれを受け入れず、もしくは自分の価値観や事情を押しつけてくるのかも。そのことにいら立つと同時に、「もっとも変えるべきはここなのだ」と悟る時期でしょう。ただこの展開を経て、状況もまた変わり始めます。水瓶座を支持する誰かとの出会いやできごとも起こるときなので、引き続きぶれずに。社会面は楽しく興味が広がる時期です。