魚座・女性の運勢

自分のなかで、ある意味“覚悟”のようなものが決まりつつあるとき。それに気づくのは、身近にいる誰かや何かに接し、その価値観に強い違和感を覚えたときでしょう。以前なら笑って受け入れたそれを受け入れられないなと感じ、新しい自分を自覚するのかも。状況は間違いなく変化しつつあります。自分の進むべき方向性は慎重に見極めつつ、でも日々を楽しむことも忘れないで。ここからは少し開放的な気分にもなれるときなので、もっとやりたいこともやりましょう。自分の考えや意見は言葉にしていって。

魚座・男性の運勢

自分のなかに、明らかに以前とは違う種類の強さが宿っているのを感じる時期。それはある種の覚悟で、「自分はこれから強くなる、挑戦し変わっていく」ということを受け入れた。そういうことなのでは。きっかけは身近な人の言動やできごとかな。以前なら受け入れられたそれに強い違和感を覚え、新しい自分にも気づくのでしょう。自分を変えていくのなら、しっかりとした指針（どこを目指すか）も大事です。同時にいまは魚座のよさも表現しやすいときなので、日々を楽しみ自由に考えるのも大切なこと。もっともっと自分を表現していきましょう。