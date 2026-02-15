◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第２節 千葉０―０（ＰＫ８―９）川崎（１５日・フクアリ）

川崎は前節・開幕戦（対柏、５〇３）での打ち合いの展開から一転、０―０からのＰＫ戦の末に９―８で千葉を破り、開幕２連勝を飾った。勝ち点２を加え、同５で２位につけた。

試合後、長谷部茂利監督は「うまくいった場面が少なかったように感じる。前節５―３という８点入ったゲームの後に、０―０のゲーム。同じチームなのかというような印象は持っている。自分たちの決めるべきところで決める、そこが課題だが、今日のところは危ない場面もあった中で無失点に抑えたのは評価できる。得点と失点と、両方のところにこだわっていきたい」と総評した。

千葉に１７本ものシュートを浴びたが、自軍も１５本を放った。だが９０分通してゴールを割れず、指揮官は「試合終了間際は相手に攻め込まれた印象はあるが、後半に得点を取るタイミングはあったので、そこで取っていれば。つまりＰＫ戦に持っていきたくなかった。得点は（より）多く、失点は（より）少なく、そういう風に考えている。ＰＫ戦そのものは、見ている方々にとって有意義な時間だと思う」と振り返り、「ただ、負けた方が酷ですね。（通常のリーグ戦であれば）引き分けであるけれども、勝ち点は１積むけれども、負けた気がするのではないか」と対戦相手の心情を推し量った。