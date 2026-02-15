「櫟原」はなんて読む？「櫟」が読めたら天才です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「櫟原」はなんて読む？
「櫟原」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福岡県にある5文字の地名です。
いったい、「櫟原」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いちぎばる」でした。
福岡県築上郡築上町に位置している櫟原。
築上町にある「築上町物産館 メタセの杜」は、赤レンガと白壁が目印の物産館で、地元の新鮮野菜や果物（いちご・いちじく・スイートコーンなど）や加工食品がたくさん売られています。
敷地内には遊歩道や芝生広場もあり、買い物だけでなくピクニック気分でも楽しめるスポットなんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『クロスロード ふくおか』
ライター Ray WEB編集部