◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

女子３０キロは、座間栞（２６）＝しまむら＝が１時間４４分５７秒で初優勝した。２位の山本明日香（２８）＝ユニバーサル＝に２分４３秒差をつけて圧勝。「タイムは目標より１分くらい悪かったですが、今大会はタイムよりも優勝を目指していたので満足です」と笑顔で話した。

男女混合レースのメリットを生かして、序盤から「独走」した。「男子選手の集団の中で走りやすかったです。折り返してからは市民ランナーの皆さんが声をかけてもらって力になりました」と座間は圧勝のレースを充実の表情で振り返った。

２２年に順大を卒業し、しまむら入社。４年目の今季、成長を遂げた。昨年１２月２１日、山陽女子ロードレース１０キロで３３分１秒の自己ベスト記録をマーク。１週間前（８日）の全日本実業団ハーフマラソンでも１時間１０分５７秒の自己ベスト記録で走破。初の３０キロも優勝を飾った。

「２６年度は初マラソンに挑戦したい、と思っています。ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権獲得が目標です。そして、いつかは、日の丸を背負える選手になりたい」と座間は前向きに話す。青梅路をステップに、さらなる飛躍を期す。

◆座間 栞（ざま・しおり）１９９９年７月２３日、千葉・四街道市生まれ。２６歳。千葉・成田高、順大を経て２２年、しまむら入社。自己ベスト記録は１５００メートル、４分３６秒８３、５０００メートル１５分５７秒２２、ハーフマラソン１時間１０分５７秒。趣味はＥＸＩＬＥとＯＮＥ ＰＩＥＣＥの鑑賞。