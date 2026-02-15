『豊臣兄弟！』仲野太賀、衆院選で休止がむしろ「自信」に 第6話は「大河チームの底力」予告
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合、毎週日曜 後8：00ほか）に主演する俳優・仲野太賀が15日、大阪・豊國神社で豊臣秀長公慰霊祭に出席した。
【写真】『豊臣兄弟！』豊臣秀長公慰霊祭に出席…神妙な表情を見せる仲野太賀
豊國神社は、豊臣のお膝元・大阪城公園の本丸南側に鎮座する。同日は、仲野が演じる豊臣秀長の命日で、慰霊祭が執り行われた。仲野は、制作統括の松川博敬氏とともに出席し、「身が引き締まる一日になった」としみじみ語った。
衆院選の投開票日と重なった8日は、放送休止だった。松川氏は「視聴習慣がついてきた時だけれど、避けられなかった」としつつ、「逆境を逆手にとるというか、2週間あいた分、さらに期待してもらえるようなPRなども展開した」とアピール。
仲野は「5話、6話は前編・後編のような作りで、力を入れた話でもあった。悔しいな。続けて見てほしいなと思ってはいた」としつつ、「（放送）ないの？」といった声に手応え。「我々が作ってきたものが届いているのかなと自信に変わってきた」とポジティブに語った。
『豊臣兄弟！』は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長を仲野、兄の秀吉を池松壮亮が演じる。
いよいよ15日に放送となる第6話「兄弟の絆」は、松川氏が「この回を作るために生まれたと言っても過言ではないくらい」の思い入れだという。「大河チームの底力を見せられる回」とアピールしていた。
■第6話
大沢（松尾諭）に信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎（仲野太賀）の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎（池松壮亮）の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい ※崎＝たつさき）に信長への口添えを頼む。だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る。
