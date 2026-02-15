【同居はツラいよ】「なんで知ってるの…」悩みのタネは元嫁【第16話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、新居探しをはじめたことから起こった一件です。
義母「あんたたち家を探しているそうね。それなら私も同居させなさい！」
突然の義母からの言葉。
心の声「どうして家探ししていることを知ってるの……」
バツイチの旦那さんと年の差婚をし、授かった娘は6歳に。家族3人で幸せに暮らしているなか、“そろそろ家を買おう”という話に……。しかし家探しの話はまだ義母にはしていないのになぜか知っている。その上同居を迫られママたちはビックリ。
同居を断りたい原因は旦那の元嫁。実は義母は旦那の元嫁が大好きで、離婚したあとも頻繁に義実家に出入りさせているのだそう。義母と同居したら今以上に元嫁と鉢合わせしちゃうかも。それは断じてNO！ それよりどうして家探しをしてること、知ってるの？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
