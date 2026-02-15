浅地洋佑は24位で約3000万円獲得 A・キムが15年ぶり復活V
＜LIVゴルフ第2戦 at アデレード 最終日◇15日◇ザ・グレンジGC（オーストラリア）◇7071ヤード・パー72＞LIVゴルフ今季2戦目の最終ラウンドが終了した。
首位と5打差で出たアンソニー・キム（米国）が「63」を叩き出し、トータル23アンダーで逆転Vを果たした。米ツアー通算3勝のキムは、2024年に12年ぶりとなるツアー競技出場。LIVを主戦場として3年目に、ついに15年ぶりとなる優勝を果たした。浅地洋佑は「69」をマークし、トータル10アンダー・24位タイでフィニッシュ。賞金19万5000ドル（約2987万円）を手にした。チーム戦ではキャメロン・スミス（オーストラリア）率いる『リッパーGC』がトータル55アンダーで優勝を飾った。個人戦の賞金総額は2000万ドル（約31億4370万円）。チーム戦は1000万ドル（約15億7185万円）がかけられている。
