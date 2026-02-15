【今週の運勢】2月16日（月）〜2月22日（日）の運勢第1位は乙女座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 2月16日（月）〜2月22日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★乙女座

運勢第1位！ 眠っていた「表現者の魂」が目覚める週です。無難な選択という殻を脱ぎ捨て、ルーティンの精度を「極上の芸術」にまで高めるストイックな遊びに没頭してみて。ノイズを削ぎ落とした先に、あなただけの独自の美学が鮮烈に輝き始めます。

第2位★水瓶座

運勢第2位！ 「わがままに自分に投資」をしていきたい星模様。周りの人のことを考えて動くのも大事ですが、今週は自分の豊かさを優先するために、どう生活を立て直すかをじっくり考えて設計していきたい時期です。特に、身体を大切に扱う生活習慣を選択するようにしてみて。

第3位★魚座

運勢第3位！ 過去の情に縛られる自分を脱ぎ捨て、冷徹な知性で未来への境界線を引いてください。不要な感情という重荷を放り投げたとき、空っぽになったあなたの器に、新しい時代の希望と志高い仲間が次々と流れ込みます。我慢していた感情を表現として吐き出してしまうのもオススメです。

第4位★射手座

魂の奥底から刷新される週。浅瀬の情報を捨て、真理という名の深海へ潜ってください。古い思考のバイアスを粉砕し、全く新しい概念を受け入れることで、あなたはかつてないほど高く、遠くへ羽ばたくための強力な翼を手に入れます。感情が溢れたら、1人でこっそり吐き出してしまってOKです。

第5位★牡羊座

「真の休息」を知る週。精神的な脱皮が、目に見えない内側で静かに起こります。不要な付き合いや過去の執着を冷徹に断捨離し、心に余裕を作っていきましょう。その余白が、本当に守るべき絆を引き寄せる磁石となっていく星模様です。

第6位★蠍座

他者との「依存の殻」を突き破る週。外側の評価を求める自分を脱ぎ捨て、内なる聖域を確立してください。冷徹なまでに自己を律する強さが、結果的に偽りのない真実の関係性を引き寄せます。孤独を恐れぬ自立心が、逆に自由をもたらしてくれそうです。

第7位★双子座

今週は「長期的な目線」を大事にしてみて。目先の損得ではなく、10年後の自分から今の持ち物を眺めてみると気づくことがありそうです。今いる場所のルールが窮屈なら、それはアクションを起こすサインかも。周りの目は気にせず、完璧主義を捨てて動き出してみて。

第8位★山羊座

「確かな安心感」を感じとりたい星模様。何が自分にとって心地よいのか、ストレスの原因はなんなのか。書き出して、それを改良していくことで、今月から3月にかけての慌ただしさを乗り越えられそうです。慣れ親しんだ環境を見直して、今の自分に合うものに柔軟に調整してみて。

第9位★蟹座

「沼から出てくる」星模様。潜っていた領域から少しずつ広い世界に自分を慣らしていく時期です。自分を縛っていた曖昧な秘密や古い執着を焼き払いましょう。今までの慣習を疑い、面倒くさくても流れをシンプルに設計し直すことで、自由を手にできそうです。

第10位★獅子座

外側の成功を追う前に、内面に「静かな聖域」を作ることに集中してみて。誰かへの嫉妬を「学び」や「行動力」に変え、よりよいバージョンの自分を目指すことで、どんな嵐にも動じない強固な土壌が完成し、飛躍の準備が整います。新しい趣味を始めてみるのもオススメです。

第11位★天秤座

周囲の期待に応える「調整役」という役目を終え、自らの美学を社会に刻みたい週。退屈な日常をクリエイティブな実験場に変えていく意識を持ってみて。洗練された知性がさなぎを破る力となり、あなたにしか作れない新しい秩序が評価されます。

第12位★牡牛座

「自分を再定義」が今週のテーマ。社会的な看板を一度下ろし、自分を見つめ直してみて。わかりやすい成功を追うより、自分の役割を淡々とこなすストイックな姿勢が、長期的にみて、あなたの信頼とブランド力を高めていきます。自分に正直に生きる決意を大切に。

（明翁ヘカテ）

