テレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」が１５日に放送された。

フリーアナウンサーの徳光和夫、タレント・田中律子が、タレントの小堺一機をゲストに浅草、新宿、三軒茶屋と人気スポットを巡った。

道中、小堺は俳優・勝新太郎さんが、黒澤明監督の巨編映画「影武者」を降板した際の衝撃エピソードを回顧した。

小堺は勝さんが主宰する「勝アカデミー」に第１期生として入校。

「（入校は）僕が２３（歳）の時ですから。だから、事務所に入る１年前です。（勝さんは）『影武者』を降りた理由を僕たちに話してくれましたよ。（当時の騒動を）新聞で見て。（生徒の間では）『学校、なくなっちゃうよ！これ…』って」と述懐。

「ちょうど勝さんが（アカデミーに）来る日だったんです。で、みんなで賭けをして。『俺たちにそんな話するかな？』『しないよ。俺たちには』って。僕は『いや、勝さんはそういう人じゃない。俺たちにも（話を）するよ。っていうかしたいと思うよ。話を』って」と振り返った。

「（勝さんは）最初、芝居の話とかしてて。そしたら『お前ら、違う話を聞きてえ顔してるな…』って。『なんで俺が辞めたと思う？』『（勝さん）ご自身でビデオをお回しになったのを、黒澤監督がやめろとおっしゃったということを聞きました…』って」と述懐。

「（勝さんは）『それもある。それもある。それもあるよ。俺は私服だったら謝った…』って言うんです。黒澤さんは最初から（俳優に）衣装をつけさせるの。甲冑とか全部つけて。で、（勝さんは）『俺は私服だったら、すいませんって言った。でも、そのときに俺は武田信玄だったから。武田信玄に黒澤ごときが何を言う！』って。みんな、えー！って」と世紀の降板劇の裏側を明かしていた。