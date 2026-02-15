俳優の大地真央さん（70）が2026年2月10日、自身のインスタグラムを更新し、70歳の誕生日を報告した。

「あたたかい誕生日でした」

大地さんは、「先日の誕生日にはお心のこもったお祝いをいただき、ありがとうございました」といい、自身のソロショットや、12歳年下でインテリアデザイナーの夫・森田恭通さん（58）との2ショットなどを投稿。

「おかげ様で（紫の絵文字）色の歳を迎えられました」とつづり、「改めて、これまで出会った全ての方々に心から感謝申し上げます」とコメントを添えていた。

また、「誕生日当日は夫が『強羅花壇富士』でお祝いをしてくれました」、「お天気も良く、あたたかい誕生日でした」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかな紫のニットを着用。5枚目では、森田さんともに浴衣を着て花束を持ち、誕生日ケーキを前に笑顔をみせていた。

この投稿には、「素敵なお二人」「ずっと素敵」「古希？信じられない美しさです」「美しすぎます」「華やかさが増してとても綺麗」といったコメントが寄せられていた。