◇明治安田J1百年構想リーグ第2節 千葉0―0（PK8―9）川崎F（フクダ電子アリーナ）

明治安田J1リーグは15日に各地で4試合が行われ、東は17年ぶりにJ1復帰した千葉がホームで川崎Fに0―0のPK戦の末に8―9で敗れた。今季初白星はお預けとなったが、貴重な勝ち点1を獲得。J1公式戦での勝ち点は09年11月22日のF東京戦（フクアリ）以来5929日ぶりとなった。

立ち上がりから積極的に攻め、シュート数は相手の15を上回る17。好ゲームを展開したが、PK戦では9人目の日高、10人目の小林が失敗した。17年ぶりにJ1復帰した今季は1月13日のプレシーズンマッチ柏戦（●1―2）、7日の第1節浦和戦（●0―2）と試合を重ねるごとに内容は改善。J1でも戦える可能性を示しつつある。

小林慶行監督は「戦術的には自分たちのほぼ思い通りにゲームをコントロールできた。その中で勝ちを持って来られないのは相当な問題だと思う。戦術的な優位性が今はあるが、研究されて、そうでなくなると個をさらけ出される。今日の選手達のパフォーマンスは評価しているし、誇りに思う。チームとしてマックスに近いものを出している。それで勝ち点1しかとれない。監督としてあのパフォーマンスでも勝たせられない現実を深く受け止めないといけない」と危機感を口にした。