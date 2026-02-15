日本テレビ「鉄腕DASH」が番組公式サイトなどで、松岡昌宏、城島茂に向けた声明を発表した。

Xでは「視聴者の皆さま、今後も『鉄腕DASH』を応援して頂けますと幸いです」と書き出した上で、両名へのメッセージを投稿。

松岡に対し「松岡昌宏さん、約30年にわたり、ザ！鉄腕！DASH！！を支え、リードしていただき、本当にありがとうございました。松岡さんのまっすぐな情熱と男気溢れる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません。松岡さんとともに学んだことを大切にしながら、私たちも前に進んでいきます」とメッセージ。

城島に対しては「そして、城島茂さん、これからも番組のリーダーとして一緒に歩んでいただけることを、大変心強く感じています。新しい米を育て、新しい景色を作り上げていく、そんな新たな挑戦に向けて、共に、歩んで行ければと思います。これからも、宜しくお願いします」とした。

松岡は13日、自身が立ち上げた新会社「株式会社MMsun」の公式サイトを通じて同番組の降板を発表。「約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ!鉄腕!DASH!!』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と報告。先日、日本テレビの福田博之社長と面会したことを明かし「直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と伝えていた。

一方、城島は15日、代表取締役を務める「株式会社城島ファーム」の公式サイトで出演継続を表明。「30年にわたり関わってこられたすべての方々への敬意と感謝を忘れず、これからも誠実に向き合ってまいります」とコメントした。