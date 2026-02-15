フィギュアスケート女子シングルに臨む坂本花織選手が現地14日の練習後、取材に対応。男子シングルの結果を見た日の夜はプレッシャーがかかったことを明かしています。

「ソチから団体が始まってから、ショートとフリーの両方に出た人は表彰台に上らないというジンクスをマリニンが覆すと思ったんですよ。けどメダルを取れなくて…」

男子シングルでは、金メダル大本命のイリア・マリニン選手（アメリカ）がショートプログラム首位でフリーに登場。しかし得意のジャンプでのミスが立て続けに起こり、まさかのフリー15位で8位でメダルを逃す結果に。マリニン選手は団体戦で、ショートプログラムとフリーの両方に出場。短期間で4回の演技をしたことによる疲労も影響したのではないかと言われています。

坂本選手も今大会はショートプログラムとフリーを滑り、日本の団体銀メダルに大きく貢献。その日の男子シングルの結果を受けて、ショックもあったと言います。

「きのう帰ってからメッチャ手が震えて、寝転んでいるのに心拍数が上がっていた。でも考えるだけムダだなと思って寝たら、意外と朝起きたらスッキリしていた。開き直ってやるしかないなと、怖いんですけど頑張ります！」

最後は取材陣に「頑張ります！ありがとうございます」と笑顔で去った坂本選手。女子シングルショートプログラムは17日に行われます。