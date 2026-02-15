ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。坂本誠志郎捕手（32）は激励のために合宿を訪れている松井秀喜氏（51）から攻守両面でアドバイスをもらうなど収穫いっぱいの第1クールとなった。

坂本は午後から行われた個別練習中に一塁ベンチに座っていた松井氏に歩み寄ると、約7分間、話し込んだ。「僕の方からはい、ちょっと話をさせていただいて。全然、タイプは全然違うんですけど、いいバッターに共通しているところは絶対あると思って、こういうふうにしていったら良くなっていくんじゃないかなという話を少ししていただいた」

打撃面だけでなく、前日には守備面のアドバイスももらったことを明かした。WBCで戦うMLBの打者の特徴などについても情報収集し、「どっちも、いろんなお話しをさせていただけてよかったと思います」と感謝した。

普段はあまり交流がないパ・リーグの投手ともコミュニケーションも深め「いい2日間を過ごせたなと思います」と充実の表情を浮かべた坂本。本番へ向け「どんどん実戦的なことも入ってくると思いますし、チームとしても動いていくことになると思うので、いろいろ確認しながら、本戦に向けていい形で入っていけるように、宮崎での期間を有意義にしたいなと思います」と意欲を見せた。