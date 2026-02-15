日テレ『ザ！鉄腕！DASH!!』がメッセージ発表 松岡昌宏へ、城島茂へ、そして「視聴者の皆さま」に向けて【全文】
日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）の公式サイトやSNSが15日に更新され、番組からのメッセージが掲出された。
【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏
『ザ！鉄腕！DASH!!』をめぐっては、元TOKIOの国分太一の騒動に絡み、松岡昌宏が降板の意思を示し、城島茂は出演継続を発表していた。
公式Xに「番組より」と題して、書面が掲出された。松岡に対しては「松岡昌宏さん、約30年にわたり、ザ！鉄腕！DASH!!を支え、リードしていただき、本当にありがとうございました。松岡さんのまっすぐな情熱と男気溢れる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません。松岡さんとともに学んだことを大切にしながら、私たちも前に進んでいきます」とつづった。
城島に向けては「そして、城島茂さん、これからも番組のリーダーとして一緒に歩んでいただけることを、大変心強く感じています。新しい米を育て、新しい景色を作り上げていく、そんな新たな挑戦に向けて、共に、歩んで行ければと思います。これからも、宜しくお願いします」としたためた。
そして「視聴者の皆さま、今後も、『鉄腕DASH』を応援して頂けますと幸いです」と呼びかけた。
■番組より（全文）
松岡昌宏さん、約30年にわたり、ザ！鉄腕！DASH!!を支え、リードしていただき、本当にありがとうございました。松岡さんのまっすぐな情熱と男気溢れる姿は、番組の大切な宝物で、感謝の念に堪えません。松岡さんとともに学んだことを大切にしながら、私たちも前に進んでいきます。
そして、城島茂さん、これからも番組のリーダーとして一緒に歩んでいただけることを、大変心強く感じています。
新しい米を育て、新しい景色を作り上げていく、そんな新たな挑戦に向けて、共に、歩んで行ければと思います。これからも、宜しくお願いします。
視聴者の皆さま、今後も、「鉄腕DASH」を応援して頂けますと幸いです。
