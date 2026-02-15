人工呼吸器や、たんの吸引など24時間ケアが必要な医療的ケア児を受け入れ、家族の支えとなっている保育施設が新潟県内にあります。保育とケアが両立する現場を取材しました。



医療的ケア児と家族を支える保育施設

「医療的ケア児」と、その家族を支える保育施設。



新発田市の「にしぞのこども園」です。



【看護師】

「来たね、おはよ！」

【母】

「おはようございます、お願いします」



新発田市で暮らす医療的ケア児の「ゆま」くん。





看護師が常駐

同じ病気を持つ兄の「るあ」くん。年少クラスに通う姉「なぎ」ちゃんの姉弟は、3人でこの園に通っています。【看護師】「排泄はどうですか？」【母】「ウンチはきのうでています」【看護師】「検温とか体調チェックしてから（4歳児クラスに）行きます」

「にしぞのこども園」は3年前、「医療的ケア児」のクラスを開設しました。



看護師が常駐して、子ども一人ひとりに合わせたケアを行っているほか、理学療法士と連携し、保育とリハビリの両立を図っています。



【看護師】

「おはよう、すごく静かだね。緊張してる？恥ずかしい？そうだね、みんな待っているよ」



リハビリ・昼寝以外は4歳児クラスで過ごす

医療的ケアが必要な子ども4人を預かっている「にしぞのこども園」。



2歳の「ゆま」くんは基本的に医療的ケア児のクラスで過ごしますが、兄の「るあ」くんはリハビリや昼寝などの時間以外は4歳児のクラスで過ごします。



【子ども】

「はい！はい、どうぞ」

【先生】

「フォークもどうぞ」

【子ども】

「何食べたい？え、なに？おにぎり？あーん！」



クラスの子どもたちが手伝っている

【るあくんのクラス担任】

「私たちが特別扱いを特にしていないというか、みんな違ってみんないいんだよ、というところでずっとお話もしています。ちょっとるあくんが難しいところは自然と手伝ってあげたりとか、という姿もこちらが声かけなくても、自然と子供たちがやっているので、すごく微笑ましい姿が沢山見られています」



受け入れ先の不足が課題

医療的ケア児を育てる家庭では、「こどもの預け先」が課題となっています。



県内の医療的ケア児のうち小学生未満の人数は117人。



一方で受け入れる保育施設の数は28施設となっています。



県の調査によると「受け入れ可能な保育園・幼稚園等の不足」を訴える声は35件あったということです。



母親の負担が減る

姉弟で揃って園に通う、るあくんたち。



母、せいらさんは送り迎えの負担が減り、休息をとったり、仕事をしたりする時間がとれるようになったといいます。



また同世代と一緒に過ごすことで、こども自身にもこんな影響が…



【るあくんのクラス担任】

「すごく言葉が増えてきて、言葉でのやりとりがとてもできるようになってきていて、あと表情もすごく明るくなってコミュニケーションがとってもとれるようになったこととか、とても成長しているなと感じていました」



他者への理解や共感を深める

「にしぞのこども園」は全ての子どもが一緒に遊び、学び合う環境を提供する“インクルーシブ保育”を掲げています。



病気や障害の有無に関わらず一緒に過ごすことで、他者への理解や共感を深めることができるということです。



【るあくん】

「かんせ～い」

【友だち】

「るあくん、何を作ったの？」

【るあくん】

「うんち」

【友だち】

「うんちだって～！(笑）」



地域の中で育てる

預け先が限られる医療的ケア児。



地域の中で育てる、にしぞのこども園の取り組みは1つのモデルとなっています。





2026年2月5日「夕方ワイド新潟一番」放送より