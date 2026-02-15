TeNYテレビ新潟

人工呼吸器や、たんの吸引など24時間ケアが必要な医療的ケア児を受け入れ、家族の支えとなっている保育施設が新潟県内にあります。保育とケアが両立する現場を取材しました。

医療的ケア児と家族を支える保育施設

「医療的ケア児」と、その家族を支える保育施設。

新発田市の「にしぞのこども園」です。

【看護師】
「来たね、おはよ！」
【母】
「おはようございます、お願いします」

新発田市で暮らす医療的ケア児の「ゆま」くん。

同じ病気を持つ兄の「るあ」くん。

年少クラスに通う姉「なぎ」ちゃんの姉弟は、3人でこの園に通っています。

【看護師】
「排泄はどうですか？」
【母】
「ウンチはきのうでています」
【看護師】
「検温とか体調チェックしてから（4歳児クラスに）行きます」

看護師が常駐

「にしぞのこども園」は3年前、「医療的ケア児」のクラスを開設しました。

看護師が常駐して、子ども一人ひとりに合わせたケアを行っているほか、理学療法士と連携し、保育とリハビリの両立を図っています。

【看護師】
「おはよう、すごく静かだね。緊張してる？恥ずかしい？そうだね、みんな待っているよ」

リハビリ・昼寝以外は4歳児クラスで過ごす

医療的ケアが必要な子ども4人を預かっている「にしぞのこども園」。

2歳の「ゆま」くんは基本的に医療的ケア児のクラスで過ごしますが、兄の「るあ」くんはリハビリや昼寝などの時間以外は4歳児のクラスで過ごします。

【子ども】
「はい！はい、どうぞ」
【先生】
「フォークもどうぞ」
【子ども】
「何食べたい？え、なに？おにぎり？あーん！」

クラスの子どもたちが手伝っている

【るあくんのクラス担任】
「私たちが特別扱いを特にしていないというか、みんな違ってみんないいんだよ、というところでずっとお話もしています。ちょっとるあくんが難しいところは自然と手伝ってあげたりとか、という姿もこちらが声かけなくても、自然と子供たちがやっているので、すごく微笑ましい姿が沢山見られています」

受け入れ先の不足が課題

医療的ケア児を育てる家庭では、「こどもの預け先」が課題となっています。

県内の医療的ケア児のうち小学生未満の人数は117人。

一方で受け入れる保育施設の数は28施設となっています。

県の調査によると「受け入れ可能な保育園・幼稚園等の不足」を訴える声は35件あったということです。

母親の負担が減る

姉弟で揃って園に通う、るあくんたち。

母、せいらさんは送り迎えの負担が減り、休息をとったり、仕事をしたりする時間がとれるようになったといいます。

また同世代と一緒に過ごすことで、こども自身にもこんな影響が…

【るあくんのクラス担任】
「すごく言葉が増えてきて、言葉でのやりとりがとてもできるようになってきていて、あと表情もすごく明るくなってコミュニケーションがとってもとれるようになったこととか、とても成長しているなと感じていました」

他者への理解や共感を深める

「にしぞのこども園」は全ての子どもが一緒に遊び、学び合う環境を提供する“インクルーシブ保育”を掲げています。

病気や障害の有無に関わらず一緒に過ごすことで、他者への理解や共感を深めることができるということです。

【るあくん】
「かんせ～い」
【友だち】
「るあくん、何を作ったの？」
【るあくん】
「うんち」
【友だち】
「うんちだって～！(笑）」

地域の中で育てる

預け先が限られる医療的ケア児。

地域の中で育てる、にしぞのこども園の取り組みは1つのモデルとなっています。


