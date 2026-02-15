【特集】医療的ケア児を支える「こども園」 ケアと保育を両立 看護師と保育士が連携する取り組み 《新潟》
人工呼吸器や、たんの吸引など24時間ケアが必要な医療的ケア児を受け入れ、家族の支えとなっている保育施設が新潟県内にあります。保育とケアが両立する現場を取材しました。
医療的ケア児と家族を支える保育施設
「医療的ケア児」と、その家族を支える保育施設。
新発田市の「にしぞのこども園」です。
【看護師】
「来たね、おはよ！」
【母】
「おはようございます、お願いします」
新発田市で暮らす医療的ケア児の「ゆま」くん。
年少クラスに通う姉「なぎ」ちゃんの姉弟は、3人でこの園に通っています。
【看護師】
「排泄はどうですか？」
【母】
「ウンチはきのうでています」
【看護師】
「検温とか体調チェックしてから（4歳児クラスに）行きます」
看護師が常駐
「にしぞのこども園」は3年前、「医療的ケア児」のクラスを開設しました。
看護師が常駐して、子ども一人ひとりに合わせたケアを行っているほか、理学療法士と連携し、保育とリハビリの両立を図っています。
【看護師】
「おはよう、すごく静かだね。緊張してる？恥ずかしい？そうだね、みんな待っているよ」
リハビリ・昼寝以外は4歳児クラスで過ごす
医療的ケアが必要な子ども4人を預かっている「にしぞのこども園」。
2歳の「ゆま」くんは基本的に医療的ケア児のクラスで過ごしますが、兄の「るあ」くんはリハビリや昼寝などの時間以外は4歳児のクラスで過ごします。
【子ども】
「はい！はい、どうぞ」
【先生】
「フォークもどうぞ」
【子ども】
「何食べたい？え、なに？おにぎり？あーん！」
クラスの子どもたちが手伝っている
【るあくんのクラス担任】
「私たちが特別扱いを特にしていないというか、みんな違ってみんないいんだよ、というところでずっとお話もしています。ちょっとるあくんが難しいところは自然と手伝ってあげたりとか、という姿もこちらが声かけなくても、自然と子供たちがやっているので、すごく微笑ましい姿が沢山見られています」
受け入れ先の不足が課題
医療的ケア児を育てる家庭では、「こどもの預け先」が課題となっています。
県内の医療的ケア児のうち小学生未満の人数は117人。
一方で受け入れる保育施設の数は28施設となっています。
県の調査によると「受け入れ可能な保育園・幼稚園等の不足」を訴える声は35件あったということです。
母親の負担が減る
姉弟で揃って園に通う、るあくんたち。
母、せいらさんは送り迎えの負担が減り、休息をとったり、仕事をしたりする時間がとれるようになったといいます。
また同世代と一緒に過ごすことで、こども自身にもこんな影響が…
【るあくんのクラス担任】
「すごく言葉が増えてきて、言葉でのやりとりがとてもできるようになってきていて、あと表情もすごく明るくなってコミュニケーションがとってもとれるようになったこととか、とても成長しているなと感じていました」
他者への理解や共感を深める
「にしぞのこども園」は全ての子どもが一緒に遊び、学び合う環境を提供する“インクルーシブ保育”を掲げています。
病気や障害の有無に関わらず一緒に過ごすことで、他者への理解や共感を深めることができるということです。
【るあくん】
「かんせ～い」
【友だち】
「るあくん、何を作ったの？」
【るあくん】
「うんち」
【友だち】
「うんちだって～！(笑）」
地域の中で育てる
預け先が限られる医療的ケア児。
地域の中で育てる、にしぞのこども園の取り組みは1つのモデルとなっています。
2026年2月5日「夕方ワイド新潟一番」放送より