ライジングスターズでMVPを受賞したVJ・エッジコム「勝ちたかった。負けるのが嫌なんだ」

2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催されたNBAオールスター初日の「2026 カストロール ライジングスターズ」は、ビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務めた「チーム・ビンス」が大会を制した。

準決勝ではトレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）が名誉HCを務めた「チームT-Mac」と対戦。一時は11－19で8点を追う展開になるも、そこから挽回し、41－36で勝利した。マタス・ブゼリス（シカゴ・ブルズ）、ジェイレン・ウェルズ（メンフィス・グリズリーズ）が、それぞれ6得点をマーク。

もっとも、この試合のヒーローは間違いなくVJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）だった。「（ビンスが）僕らへ『なんでハードにプレーしないんだ？』と言ってきてね。それで練習を終えて、みんなで『全力でやろう』と決めたんだ。ビンスは僕へ、アグレッシブにプレーすることを求めていた」

そう明かしたシクサーズのルーキーは、2点リードで迎えたタイムアウト後に3ポイントシュート2本を立て続けに沈めただけでなく、ドライブからレイアップを決め切り、決勝弾のプルアップジャンパーも放り込み、最後の10得点を1人でたたき出した。

準決勝で17得点5リバウンド1アシストを残したエッジコムは、カーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか）が名誉HCを務めた「チーム・メロ」との決勝でもチーム最多の6得点に2リバウンド1スティールと活躍。

23－24で迎えた最終盤にはフリースロー2本を見事決め切り、25－24で優勝へ導いたエッジコムは、7名全員から投票され、満場一致で大会MVPにも選出された。大会フォーマットこそ違うものの、シクサーズの選手でライジングスターズのMVPに輝いたのはエッジコムが3人目。1997年のアレン・アイバーソン、2006年のアンドレ・イグダーラに次ぐ受賞者となった。

レジェンドのカリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか）から話を聞くことができたことに感謝していた20歳のガードは「勝ちたかった。負けるのが本当に嫌でね。ただ、時間をかけてでも無駄にならないような、競争力のある試合にしたいだけなんだ」と口にし、ライジングスターズ優勝を喜んでいた。

【動画】ライジングスターズでMVPに輝いたエッジコム





