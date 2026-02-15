J２徳島「どんだけ強いの」圧巻の２戦10発にネット驚嘆！「優勝候補だな」「得点力が爆発している」
J２の徳島ヴォルティスは２月15日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第２節でアルビレックス新潟とホームで対戦。４−０で完勝を収めた。
開始５分に松田佳大のゴールで先制し、40分にルーカス・バルセロス、52分に宮崎純真、72分に梶谷政仁が得点と、最後まで攻撃の手を緩めなかった。
開幕戦は奈良クラブに６−０と圧勝している徳島。そして今節の新潟戦も多くのゴールを奪ってみせた。２戦10発。SNS上では以下のような声があがった。
「どんだけ強いの」
「強すぎるだろ」
「優勝候補だな」
「強すぎて笑ってしまう」
「何気に無失点なのも良いね」
「攻撃が見ていて楽しい」
「間違いなく100年構想リーグで最も気持ちが強いチーム」
「得点力が爆発している」
「徳島は全員個の力が高い」
「徳島こんな強いのに昨年J２で４位は意味わからん」
「J２・J３は徳島の強さが抜きん出ている」
昨季は得点力に課題を残した徳島が、見違えるような戦いぶりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
