エリア外から右足一閃！ 福田湧矢の弾丸ゴラッソで東京Vが劇的逆転勝利
東京ヴェルディは２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第２節で柏レイソルと対戦。２−１で逆転勝利を収めた。
先制される展開のなか１−１と同点に追いつき、このままタイムアップかと思われた終了間際の90＋２分に大仕事をやってのけたのが、58分に途中投入された福田湧矢だった。
ペナルティアーク手前で味方からパスを受けると、右足を一閃。放たれた一撃はクロスバーの内側を叩きゴールネットを揺らした。
26歳MFによる驚愕の弾丸シュートが決勝点となり、東京Vは開幕２連勝を飾っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まるで弾丸!? 後半ATに驚愕の決勝弾！ ヴェルディ福田湧矢がエリア外からゴラッソ！
先制される展開のなか１−１と同点に追いつき、このままタイムアップかと思われた終了間際の90＋２分に大仕事をやってのけたのが、58分に途中投入された福田湧矢だった。
ペナルティアーク手前で味方からパスを受けると、右足を一閃。放たれた一撃はクロスバーの内側を叩きゴールネットを揺らした。
26歳MFによる驚愕の弾丸シュートが決勝点となり、東京Vは開幕２連勝を飾っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まるで弾丸!? 後半ATに驚愕の決勝弾！ ヴェルディ福田湧矢がエリア外からゴラッソ！