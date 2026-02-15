株価指数先物 【週間展望】―+2σ水準での攻防も、高市政権期待で押し目狙いのロング対応
今週の日経225先物は、米ハイテク株など米国市場の動向に影響を受けやすい需給状況が想定される。AI（人工知能）関連スタートアップのアンソロピックが発表した新サービスが事業機会を奪う脅威と受け止められ、前週はソフトウエアやコンサルティング企業に加え、ゴールドマン・サックス・グループ などの金融株も売られた。イーロン・マスク氏は2026年末にもプログラミングは全自動になると主張したとも伝わっている。ハイテク株から景気敏感株への資金シフトが続く可能性については見極めが必要だろう。
一方で、国内では高市政権の積極財政への期待から、押し目待ちの買い意欲は強そうだ。赤沢経済産業相は2月11日～14日の日程で訪米し、日米関税合意に基づく総額5500億ドル規模の対米投資について協議を行った。3月中旬の高市首相の訪米時に合わせた公表に向けて、協議進展への期待が高まることで、下値の堅さは意識されやすいとみておきたい。
先週の日経225先物は、衆議院選挙で自民党が単独過半数を獲得する圧勝だったことを好感する形で、9日は1650円高、翌10日は1540円高と大幅続伸。祝日明けの12日は反落したものの、5万8520円まで買われる場面もみられた。13日は米ハイテク株の不安定さや為替市場での円高が重荷になって5万7000円を割り込んでいるが、過熱を冷ます調整の範囲内であった。
日経225先物は連日でボリンジャーバンドの+3σを突破する場面では、その後上値を抑えられる形になり、週末は持ち高調整に伴うロング解消もあって、+2σを割り込んでいた。ただ、13日の取引終了後のナイトセッションは日中比620円高の5万7610円で終えており、再び+2σ（5万7430円）を上回っている。上向きで推移する+2σと+3σ（5万8990円）とのレンジに沿ったトレンドを形成しているため、+2σを割り込む局面では押し目狙いのロング対応に向かわせそうである。
また、週足のボリンジャーバンドのバンドも急拡大しており、+2σは5万7680円、+3σが6万0200円に位置している。週足の+2σ水準では強弱感が対立しやすいと考えられるため、同バンド水準での戻りの鈍さが意識されると、オプション権利行使価格の5万7400円から5万7700円辺りで膠着感が強まる可能性はありそうだ。
ただ、先週は週初の急伸によって、週間で2500円を超える上昇だった。1月半ば以降の5万2000円～5万5000円での保ち合いレンジを大きく上抜けたことで、押し目待ち狙いの買い意欲は強いだろう。そのため、+2σを中心とした+1σ（5万5800円）と+3σとのレンジとなる、オプション権利行使価格の5万6000円から5万9000円のゾーンを想定する。
国内では、決算発表がピークを通過したことで手掛かり材料に欠ける半面、積極的な売買を手控えていた機関投資家などは動きやすくなりそうだ。国内要因では衆院選を受けた特別国会が18日に召集される。政府は召集後に予算案を速やかに提出し、4月下旬の大型連休前の成立を目指しており、ショートが入ったとしても政策期待が高まるなかでは、その後のカバー狙いのスタンスになりそうだ。
13日の米VIX指数は20.60（12日は20.82）に低下した。週間（6日は17.76）では上昇している。週前半は25日移動平均線（17.48）、75日線（17.31）、200日線（17.26）を挟んでの推移が続いていたが、12日に21.21まで上昇する場面もみられた。13日は22.40まで上昇し、+2σ（20.94）を捉えた後に下げに転じているが、移動平均線が集中する水準が支持線として意識されてきており、祝日明け（16日はプレジデントデー）の動向には注意が必要であろう。5日につけた23.10を上回ってくると、昨年11月20日高値の28.27が射程に入ってくるため、リスク回避に向かわせる可能性があろう。