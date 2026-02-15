昨年のM-1ファイナリスト、お笑いコンビ「豪快キャプテン」の山下ギャンブルゴリラ（37）が15日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。月収を告白した。

今回は大阪・よしもと漫才劇場のベテランvs中堅、という企画。豪快キャプテンは中堅代表としてジョックロックとスタジオに登場した。

劇場メンバーからの証言VTRでは後輩の「ダブルヒガシ」大東翔生から、ギャンゴリについて「僕のほうが大半おごってます」との告白が。「今は（ギャンゴリに）ある程度仕事も増えてきたから、割り勘になった」と語る大東に、相方・東は「割り勘!?」と、吉本の伝統とも言える“先輩が後輩におごる”ならわしに反するギャンゴリの行為に驚いた。

「割り勘になったのデカいねん。タクシーは100（対）0で俺が出してるし」と大東。すると東は「ギャンゴリだけじゃなくてべーやんもですよ」と、ギャンゴリの相方についても証言。「僕はべーやんにタクシーおごってる。甘えてくるねん、アイツは。カワイイからまあええけど…同期やで!?」と、苦笑いした。

ギャンゴリはスタジオで「大東がだいぶ先に売れてたんで」と釈明。「その時はめっちゃ仲良かったんですけど、あいつの食べたいものを一緒に食べに行くお金がその時はなかったんです。だからアイツがそれなら俺が出すから行こう、というのが始まりで、そこからずっと甘えさせてもらってる形です」と経緯を語った。

この回の収録は、「M-1グランプリ2025」の準決勝進出者が決まった段階で、まだ豪快キャプテンがファイナリストとして名を広める前。それでも露出が増え、舞台でもギャンゴリが怒るだけで「めちゃめちゃウケてる」と劇場メンバーが声をころえるほど、上昇気流に乗っている。MC・東野幸治からは「ギャンゴリもうめちゃめちゃ稼いでるんちゃうの」と指摘された。

ギャンゴリは「でもさすがにあっちのほうがすごいんで…」とダブルヒガシにはかなわないことをアピール。「もうちょっとおごる気にはならないです…なかなか。こんだけおごってもらったら」と、先輩らしからぬ言葉を口にした。

「こんなこと聞くのも下品でイヤやけど、先月給料どれぐらいやったんですか？」という東野の直球質問に、「70万円です」とスバリ回答。M-1ファイナリストとして、今はさらに昇給した可能性がある。先輩コンビ「吉田たち」のゆうへいから「おごれるやろ！もう割り勘は意味分からんやろ」とツッコまれ、「大東とは友だちなんですよ。先輩ですけどお互いタメ語ですし、そこはええやん…っていう」と必死に抵抗していた。