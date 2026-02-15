◇プロボクシング「You will be the champion27」（2026年2月15日 大阪市・住吉スポーツセンター）

ノンタイトルのスーパーバンタム級8回戦で、辰吉寿以輝（29＝大阪帝拳）が山内翔貴（26＝本田フィットネス）と戦い、判定1―0のドローに終わった。

寿以輝にとって昨年6月以来、約8カ月ぶりのリング。上背があり、リーチの長い相手に対し、2回までは苦戦を強いられた。「距離感がやりにくかった」。それでも、相手の力量を確かめた3回以降は、左のフックをヒットさせ、自分のリズムに持ち込む。5回の終了間際には連打で追いつめる場面も…。6回以降はアウトボクシングに徹する山内を捕まえきれず、判定のゴングを聞いた。

「ポイントは頭になく、倒すことしか考えてなかった。調整、調子は良かった。負けてはないけど、反省するとこは反省して次に臨みたい」

寿以輝はポジティブな姿勢を失っていない。ただ、倒せそうで倒せなかった内容に、元世界王者の父・丈一郎は手厳しい。

「倒せなかった？練習が足らんのやろな、結果的に。どうしても勝ちが欲しいんやったら、（相手を）詰めることできたはず。左（のパンチ）も出てるだけや」

次戦について聞かれ、寿以輝は「きょうの内容では何とも言えない」と視線を落とした。