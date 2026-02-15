俳優の小泉孝太郎（47）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。バレンタインデーの思い出を明かした。

バレンタインの思い出を問われた小泉は、学生時代、雪の中、野球部の仲間と駅に向かっていたと回顧。すると改札口に「全然知らいない学校の女の子がずっと立っていてくれた」と続けた。

「話したこともない相手」だというテニスラケットを持った女子生徒2人組の1人が相手に「ほらほら」と促し、その相手は「すいません。よくこちらの駅で見かけていました」と小泉に声をかけてきたという。

続けて「もらってください」と手紙とチョコレートを差し出された。「手紙も入っていましたし、○○高校のとか名前も書いていて」と打ち明けた。

しかしその後は「本当にその時だけなんですよ。その子」と関係に全く進展はなし。そこから会うことは「なかったです」とし、ホワイトデーのお返しは考えていたものの「連絡手段も（なく）。その子の一方的な思いだったんでしょうね」と振り返った。

当時は携帯電話もなく「ポケベルがギリ」の時代。チョコレートは「返せずじまい。買ってたんですけどね」と残念そうに話した。

MC陣から相手がテレビを見ているのではと言われるも「あの子もあの時渡した男が、芸能界に入るとは思ってもいないでしょうね」と淡々。

MC陣が相手は気づいているはずだと強調すると「そんなふうに思ってくれるとうれしいですけどね、僕も」と小泉。「2回、3回会いたかったですけどね。僕も。可愛い子だったから。今でも覚えています。髪の感じとかね」と懐かしんだ。