俳優の竹内涼真（32）が15日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。昨年話題となったTBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の主人公・海老原勝男との共通点を語った。

竹内は「じゃあつく」で令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考の勝男を熱演。大きな話題になった。

俳優の満島真之介が「モラハラ彼氏役をやった時に彼女の想い玉を受け取れなかったというか違う受け取り方をしていたのか何なのか」と話すと、竹内は「美化してたんでしょうね」と推測。その上で、「僕そういう時あるんですよ。もちろんそっくりそのまま一緒ではないけど、思いがあり過ぎだり、本気すぎるがゆえに、情報を見落として、自分のパワーだけでドーンといっちゃって、全然気付いてなかったみたいな」と役柄に共感する部分があったことを明かした。

「自分の全力の配慮と相手が今その瞬間欲しいものが違う時もあって。そのバランスですよね」としみじみ。満島が「それは自分で気付いたの？」と聞くと、「気付きました」と回答。「けっこう前から気付いてた？」と聞かれると、「自分がしてる時は気付かないです。だいたい翌年から2年後くらいに気付く」と苦笑いで明かした。「その時は本気だから周り見えないんですよね」と続けた。