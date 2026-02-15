黄色いアーチの前で話す「中村キース・ヘリング美術館」主任学芸員の田中今子さん＝2026年1月、山梨県北杜市

山梨県北杜市に米国の芸術家キース・ヘリング（1958〜90年）の美術館がある。30年以上前から作品を収集してきた甲府市出身の中村和男さんが2007年に創設。アートを日常に溶け込ませる理念を実践しようと、館内展示にとどまらず県内外でのイベントにも取り組んでいる。中村さんは2025年12月に亡くなったが、スタッフらは「ヘリングの魅力を今後も伝えていきたい」と話す。（共同通信＝山田浩平）

ヘリングは1980年代、ニューヨークの地下鉄構内で展開した創作活動が評判を呼び、31歳で亡くなるまで絵画や彫刻を通し、平和や反差別のメッセージを発信し続けた。

八ケ岳南麓の豊かな自然に囲まれた「中村キース・ヘリング美術館」（北杜市小淵沢町）。土地の高低差を生かした構造で、順路は上り下りを繰り返し、時に屋外へ飛び出すことも。

2人組が肩を組んで歩いているような高さ約3メートルの彫刻に、広い空間の真ん中に置かれた黄色いアーチ。収蔵する約300点の中にはタイトルや解説がないものもあり、主任学芸員の田中今子さん（34）は「見る人が自由に解釈できる」と話す。

中村さんは作品の面白さにほれ込んだ1987年以降、収集を始め、100点ほど集まった2007年に美術館をオープン。施設外でもイベントを開催し、戦後80年の2025年11月には、広島市で約250人の子どもらが絵画に自由なメッセージを書いた「平和のバナー」を制作した。

昨年の大相撲初場所で、ウクライナ出身の安青錦が作品をモチーフにした化粧まわしを締めたことも話題に。所属する安治川部屋の後援会長だった中村さんが「戦禍の母国のために戦う姿を応援したい」と贈呈した。

「ヘリングは美術館に固執せず、公園など子どもたちが集まる場所にアートを作る人物だった」と田中さん。自然を生かした展示や、積極的な発信は「アートで社会を明るくした生きざまを体現したもので、中村館長の思いでもある」と語る。

中村キース・ヘリング美術館に展示された作品＝2025年12月、山梨県北杜市

キース・ヘリングの作品をモチーフにした化粧まわしを持つウクライナ出身力士の安青錦（中央左）と中村和男さん（同右）（シミックホールディングス提供）