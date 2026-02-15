ミラノ・コルティナ五輪、スノーボードの木村葵来選手が現地14日の公式練習後、同15日に行われる男子スロープスタイル予選へ向けて意気込みを語りました。

同7日に行われた男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村選手。「皆さんから温かいメッセージをもらった。オリンピックという場でメダルをとれてうれしい」と反響を語ります。

そんな貴重な金メダルですが、「1回取れた」と破損したことをまさかの告白。「首にぶらさげたまま走っていたら“ポーンっ”と取れちゃって……。この間、修理してくれる方が来てくれたので、修理してもらった。(落ちたのは)雪の上なので傷は付いていない」と、ハプニングについて明かしました。

今大会2つ目の金メダルをかけて挑むスロープスタイル。木村選手は攻略へ「リズムが大事」とポイントを明かし、「スロープスタイルはすべてのアイテムを1つずつ決めないと意味がない。1セクション目から流れを作っていきながら、1つずつアイテムをこなしていけたら」と意気込みました。

「たくさんの方からいろいろなメッセージが来たので、もう1つ金メダルを持ち帰りたい」と力を込めた木村選手。「僕のやるべきことをやって予選通過できれば」と15日の本番を見据えました。